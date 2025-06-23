Kiğılı, Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen ‘Müşteri Memnuniyeti Endeksi’ araştırmasında, ‘Erkek Giyim Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Lideri’ seçildi.

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen ‘Müşteri Memnuniyeti Endeksi’ araştırmasında, Kiğılı erkek giyim sektöründe müşterilerini en çok memnun eden marka olarak zirveye yerleşti. Araştırma, 26 bölge ve 72 ilde yaklaşık 15 bin kişiyle yapıldı. En yüksek oranla sektörün lideri olan markanın, sadece ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda erişilebilirliği, müşteri ilişkileri ve satış sonrası hizmetleriyle de öne çıktığı belirtildi.

Kiğılı CEO’su Sena Suerdem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kurulduğumuz günden bu yana müşterimizin beklenti ve ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla hareket ettik. Gerek mağazacılıkta gerekse dijital kanallarda sunduğumuz deneyimi sürekli geliştirerek, kaliteden ödün vermeden herkesin stil sahibi olabileceğini gösterdik. Bu araştırmada aldığımız birincilik ödülü, yalnızca bir başarı değil, aynı zamanda bize duyulan güvenin en somut göstergesidir. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bize inanan müşterilerimize teşekkür ederim."