Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini PKK yöneticileriyle görüşmekle suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "yalancılıkla" itham ederek, Erdoğan'ın özür dilemesi gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddialarına yanıt verdi.

Kendisini PKK yöneticileriyle görüşmekle suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "yalancılıkla" itham eden Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir. Samimi bir Müslüman olarak inandığım bütün mukaddesler üzerine yemin ediyorum. Hem vallahi hem billahi böyle bir görüşme yoktur, yalandır, iftiradır. Milletimizden özür dilemelisin Erdoğan. Bir insana yakışır şekilde hareket et ve göz göre göre işlediğin bu suçlardan vazgeç" çağrısında bulundu.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1662052715172704256

Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'deki PKK yöneticileriyle çekilmiş videoları olduğunu ileri sürmüştü.

Kılıçdaroğlu ve muhalefet liderleri ise Erdoğan'ın montaj görüntüleri gerçekmiş gibi mitinglerde izlettiğini belirterek tepki göstermişti.