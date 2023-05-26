Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu,"Milletimizden özür dilemelisin Erdoğan" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir.

Samimi bir Müslüman olarak inandığım bütün mukaddesler üzerine yemin ediyorum. Hem vallahi hem billahi böyle bir görüşme yoktur, yalandır, iftiradır. Milletimizden özür dilemelisin Erdoğan. Bir insana yakışır şekilde hareket et ve göz göre göre işlediğin bu suçlardan vazgeç.

Yeter bu iftiralar yeter. Allah'a sığınıyorum dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Müfterisin, günah ve pislik içinde boğuldun. Artık yeter.

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