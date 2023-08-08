Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş’ın Cuma hutbesinde söylediği sözler Türkiye gündemine oturdu. Bir anda tüm Türkiye’de “Pazar günleri yerine Cuma günleri tatil mi yapılacak?” söylemleri yayıldı.

Sosyal medyada atılan bu öneriler kısa sürede dilden dile dolaşmaya başladı. Henüz konuyla ilgili hiçbir resmi makamdan açıklama yapılmamış olmasına rağmen ünlü isimler bir bir görüşlerini açıklamaya başladılar.

NE HALT EDECEKSİNİZ?

Bunlardan biri gazeteci Enver Aysever oldu. Dini inancı olanlara bir alan kazandırılmak için değil bas baya Cumaları tatil, Pazar günlerini çalışma günü olarak değiştirme çalışmaları olduğunu iddia ederek, “O zaman Pazar günü kiliseye gidecek olan ayağa kalkıp ne yapıyorsunuz dese ne halt edeceksiniz o’da belli” diye konuştu.

Enver Aysever’in bu açıklamasına küçük bir kesim destek verirken, çoğunluk büyük tepki gösterdi.

ALİ ERBAŞ NE DEMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçtiğimiz hafta yaptığı Cuma hutbesinde , “Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” ifadelerini kullanmıştı.

İşte bu sözler bir anda ülkede gündemi de değiştirmiş oldu. Enver Aysever bu söylemleri işte bu video ile yorumladı.