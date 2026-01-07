Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ Genel Kurulu’nun kararıyla su ve atıksu tarifeleri yeni yıl itibarıyla güncellendi. Bu düzenlemeyle yalnızca birim fiyatlar yükselmekle kalmadı, konut abonelerini etkileyen kademe sınırları da aşağı çekildi.

Yeni tarifeye göre, konutlarda 1. kademe tüketim limiti önceki 18 metreküpten 12 metreküpe düşürüldü.

Bu değişiklik, birçok abonenin daha az su harcarken üst kademeye geçmesine ve sonuç olarak faturalarının artmasına yol açacak.

Evlerde Yeni Su ve Atıksu Tarifeleri

Güncellenen tarifeye göre, konut aboneleri için metreküp başına ücretler şu şekilde belirlendi:

İndirimli aboneler, yani öksüz, yetim, dul ve 65 yaş aylığı alan vatandaşlar için 1. kademe su bedeli 23,30 TL, atıksu bedeli 11,65 TL olarak uygulanacak. Ancak bu grupta da 13 metreküp üzeri tüketimlerde üst kademe tarifesi geçerli olacak.

İşyeri ve Diğer Abonelerde Yeni Su Tarifeleri

Yeni tarifeye göre, işyerlerinde suyun metreküp fiyatı 96,51 TL olurken, atıksu bedeli kullanım miktarına göre 48,26 TL ile 57,91 TL arasında değişiyor. Site ve apartman ortak alanları, bahçe sulama ile kalorifer aboneliklerinde ise su 63,23 TL, atıksu 31,62 TL olarak belirlendi.

Resmi daireler ve hastanelerde suyun metreküpü 49,92 TL, özel hastanelerde 72,38 TL olarak uygulanacak. Turizm belgeli tesislerde ise su bedeli 86,86 TL, atıksu bedeli 43,43 TL olarak belirlendi.

Faturalar Yükselecek

Kademe sınırlarının düşürülmesiyle, özellikle kalabalık aileler ve ortalama tüketimin üzerinde su harcayan haneler daha hızlı şekilde üst tarifeye geçecek. Bu durum, yapılan zammın etkisini artırarak su faturalarında belirgin bir artışa neden olacak.

Eski tarifede aylık 12 metreküp su tüketen bir mesken abonesi, su ve atıksu bedeli toplamı olarak 371 lira 28 kuruş fatura ödüyordu. Yeni tarifeyle birlikte aynı tüketim miktarı için ödenecek tutar 599 lira 4 kuruşa yükseldi. Böylece 12 metreküp su kullanan bir hanenin faturası 227 lira 76 kuruş arttı. Bu artış, yüzde 61,4 olarak hesaplandı.

Daha çarpıcı artış ise aylık 18 metreküp su tüketen hanelerde yaşandı. Eski tarifede 18 metreküp su kullanan bir meskenin su ve atıksu faturası 556 lira 92 kuruş seviyesindeydi. Yeni kademeli tarifeyle birlikte bu tutar 1.168 lira 14 kuruşa çıktı.

Bu artışla birlikte 18 metreküp su kullanan bir hanenin faturası 611 lira 22 kuruş yükselirken, zam oranı yüzde 109,7 olarak gerçekleşti.

BUSKİ’nin yeni tarifesiyle birlikte Bursa genelinde su ve atıksu ücretleri 2026 yılı boyunca bu fiyatlar üzerinden tahsil edilecek.