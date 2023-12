Döngünün tamamen dışında olsanız bile, Melody Of Memory sizi hızlandırmak için tasarlanmıştır. Oyuncuya, Kingdom Hearts serisindeki her büyük girişin hikâyesi boyunca dikkatli bir şekilde rehberlik eden, yakalama klipleri ve geçmişe eşlik eden şarkılarla tamamlanan erişilebilir bir ritim oyunudur. Bu, geri dönen hayranlara içten anılar ve yeni gelenlere on yıllardır dokunan inanılmaz bir hikayenin kemiklerini sağlayacaktır.

Meraklı yeni başlayanlar, ikonik ‘Simple And Clean’ ve ‘Sanctuary’ gibi gözyaşı sarsan melodileri bilmeyebilir, ancak The Little Mermaid ve The Nightmare gibi filmlerin ayak parmaklarını hafifçe vuran Disney klasiklerinden keyif almamalarının bir yolu yok. Noelden önce. Henüz Kingdom Hearts oynamamış Disney hayranı için, Pixar ve Disney kasasından hikayelere ve karakterlere dayanan yeni dünyalar bulmak için kaderin her kapısını açtığınızda hissedeceğiniz sürprizi hayal edemiyorum.

Keşke, listeyi tamamen silip, Chain of Memories tarzında silip, deneyimi kendi şartlarımla yeniden yaşayabilseydim. Ne yazık ki saflığım, bulabildiğim Kingdom Hearts içeriğinin her damlasını topladığımda forum dalışlarım, wiki-coddling ergenlik yıllarım tarafından öldürüldü.

Öyle olsa bile, tamamen içeriğe kapılmış bir dizi inek olarak, Melody Of Memory’de ekstra oyunsonu içeriğinin şeritlerinin ötesinde keyif alacak çok şey vardı.

Oyun basit ama şaşırtıcı derecede etkilidir. Savaşın ritmine dokunmak için üç düğme elde edersiniz, ancak neredeyse her kombinasyonun kendine özgü tuhaflıkları vardır. Notları yakalamak için havada süzülüp yüksek kombo sağlık çubuklarıyla düşmanları zıplayıp etiketleyebilirsiniz. Çok tatmin edici ve içine girmesi kolay.

Ayrıca müziğe, özellikle de zaman tutmama yardımcı olacak iyi bir çift kulaklıkla hiç adım atmadım. Üç farklı zorluk ayarıyla, beceri seviyenizi bulmak çok kolay. Bu, içeri girip çıkmak ya da akşamları serinlemek ve rahatlamak için harika bir oyun türüdür. Elbette, ihtiyacın olursa bir baskı var, ama esas olarak karmaşık duygularla dolu bir film müziği ile durumu değerlendirmek ve dikkatli bir zaman geçirmekle ilgili.

Zaten başarılı olan temel oyunun ötesinde, işlenebilir materyaller kazandığınız ve başarılı olmanıza yardımcı olacak öğeleri kullandığınız ilginç bir meta oyun da var.

Bunları toplamak için şarkılarda bu “Tam Zincir” tamamlama puanlarını toplamanız ve isteğe bağlı görevleri geçmeniz gerekecek. Ayrıca, satıcınız Moogle siz onu parçalarla besledikçe gücü artarken, bir araya toplayıp yeni melodiler ve özel koleksiyoncu kartlarının anahtarlarını takas edebileceğiniz kristalleri de almanız gerekecektir. Takımlar halinde seviyeleri tamamlayacak ve oyun boyunca seviyelerini yükselteceksiniz, yan karakterler ise kendi dünyalarına özel şarkıları vurgulamak için değiştirilebilir.

Cesurlar için, Kingdom Hearts karakterlerinin resmi tanıtımını ve önemli sanatını koleksiyon parçaları aracılığıyla yakından görmek gerçek bir zevktir, bu nedenle karakter setlerini tamamlamak için kaynak öğütme konusunda kendinizi teşvik etmek kolaydır.

Kingdom Hearts serisi, film müziğiyle ünlüdür ve onu takdir etmenin Melody Of Memory’yi çalmaktan daha iyi bir yolu yoktur. Skor, canlandırıcı patron temalarından yıkıcı piyano baladlarına kadar tüm duygu yelpazesini kapsıyor – geri dönen hayranlar yeniden hız treninden geçecek.

2019’da Kingdom Hearts III’ün piyasaya sürülmesiyle birlikte, oyuna adanmış bir kutlama sergisinin olduğu Tokyo Skytree’ye gittim. Neon ışıklı şehir silüetine bakarken, Kingdom Hearts şarkılarının video karışık bir hareketli afiş üzerinde çalındı. Müziğin hafıza oluşturma gücünün önemi ve Melody Of Memory’nin bunun için nasıl temel olduğu konusunda bana nasıl bu kadar netlik sağladığını o anı asla unutmayacağım.

Birçok JRPG, parlak film müzikleriyle yaşar ve ölür. Kingdom Hearts da farklı değil, bu yüzden hayranlar Melody Of Memory’yi bu kadar ikna edici bir başarı olarak görecek. Beat Saber’in müziği fiziksel bir performansa dönüştürmesi gibi, Melody Of Memory, Kingdom Hearts’ın müziğini daha görkemli bir şeye yükseltiyor.