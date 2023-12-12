Efsanevi Yoko Shimomura tarafından bestelenen dizi müziği, dinlendirici bir atmosfer ve enerjik bombardımanla ağzına kadar dolu sayısız parçasıyla eleştirmenler ve hayranların beğenisini toplarken, klasik Disney mekanlarından duyacağınız çekiciliği ve farklı stili koruyor.

Yani Kingdom Hearts: Melody of Memory ile serinin ilk aksiyon ritim oyununun heyecanı daha aşikar olamazdı. Şimdiye kadar oyuna 10-15 saat girdikten sonra, basitliğine rağmen oyundan çok keyif aldım.

Oyunun ana harekatı olan “Dünya Turu” modu, orijinal Kingdom Hearts’tan yakın zamanda piyasaya sürülen Kingdom Hearts III’e kadar dizi boyunca çeşitli şarkıların kilidini açmada ana cazibe merkeziniz olacak. Serinin her yerinden 140’ın üzerinde parça mevcut ve oynanabilir, bunların birçoğu inanılmaz derecede farklı tonlara sahip ve oyun boyunca çok çeşitli seslere izin veriyor. Bununla birlikte, ne yazık ki kesintiye uğramayan bir avuç unutulmaz parça vardı, bu da Square ve yönetmen Tetsuya Nomura’nın oyunla ilgili yorumlarının gelecekte DLC’nin daha da artmasına neden oluyor, çünkü ek müzik paketleri hoş bir ek olabilirdi.

Oyunu gerçekten oynamaya gelince, Melody of Memory’nin oynanışıyla etkileşim kurmak çok basit. Oyunun çoğunluğu için, yaklaşan düşmanlara müziğin ritmine göre saldırdığınız, tercih ettiğiniz takımla bir koşu parkuru olan “Field Battles” a yerleştirileceksiniz. Kulağa yeterince basit gelse de oyunun aşamalarının çoğu, belirli bir müzik parçasını hangi zorluk derecesiyle meşgul etmeye karar verdiğinize bağlı olarak birçok zorluk sunar. Ve Proud Mode’daki oyundaki parçaların çoğunun, zaman zaman acımasız olmasa da eğlenceli kılan ciddi bir şekilde paketlenmiş bir meydan okuma sunduğunu söylediğimde abartılı olmadığını kastediyorum.

Oyun boyunca kullanılan diğer iki oyun stili daha var. Örneğin, üçlünüzün arka arkaya notalara basarken ikonik sahnelerde uçtuğu “Hafıza Dalışları”. Bu, CGI açılış sayıları veya Kingdom Hearts III’ün grafiksel olarak ağır anları gibi bazı anların çok oyun bozmayacak bir şekilde deneyimlenmesine izin vermenin eğlenceli bir yoluydu. Oyunda tipik saha savaşları için yapılmış aşamalar olarak öne çıkan birkaç Kingdom Hearts III yer olmasına rağmen, bu da Toy Story veya Tangled gibi oyundaki bazı dünyaların neden yapamadığı sorusunu akla getiriyor. Aynı muameleyi görmüyorum.

Bu iki modun yanı sıra, belirli şarkılara, müziğin ritmine saldırırken, üçlünüzün serideki kötü adamlardan birine karşı karşıya geldiği Boss Stages aracılığıyla erişilir. Bu aşamalar inanılmaz derecede eğlencelidir, her ikisi de müzikle gerçek zamanlı olarak tipik Kingdom Hearts savaşını taklit ederken, aynı zamanda tipik saha savaşlarından yeni bir hız değişikliği olur. Ancak, bu aşamalar ÇOK az ve çok uzaktır, oyunda bu modu kullanan sadece 4 aşama vardır. Seride kaç tane mükemmel patron izi olduğunu ve bu modda hangi ikonik kötülere karşı savaşabileceğinizi düşünürsek, bu büyük bir utançtır.

Dünya Turu’nda şarkıların kilidini açtıktan sonra, bu şarkıları normal zorluk ayarlarının yanında denemek için ek iki başka modla tekrar denemek için Parça Seçimi’nde bu şarkılara yeniden erişebilirsiniz: Tek Düğme modu, çalma kolaylığı için yapıldı tüm istemleri tek bir düğmeye indirgeyen tüm şarkılar ve çaldığınız her şarkıya daha fazla yetenek katmak için daha fazla düğme uyarısı veren Performer modu. Bu modlar, özellikle Proud modunda çalmaya karar verirseniz, birçok şarkı için son derece büyük bir meydan okuma sunan özellikle ikinci mod olmak üzere önemli miktarda tekrar oynatılabilirlik sunar.

Son olarak, bu tabii ki hikayeye benzeyen bir Kingdom Hearts oyunu olmazdı. Melody of Memory, çoğunlukla şarkı yoluyla dizinin önemli anlarının çoğunun bir özeti olarak dursa da, oyunun Dünya Turu modunun son aşaması, hikayeyi Kingdom Hearts III’ün Re: Mind DLC’sinin kaldığı yerden devam ettirerek yeni bir anlatı sunuyor. Hikayenin önemli anlarını bir kenara bırakmayacak olsam da, biraz bunalmış bir şekilde ondan uzaklaştığımı itiraf edeceğim. Serinin yeni hikayesini ileriye taşımak için bazı ilginç olay örgüleriyle, özellikle harika bir sahne de dahil olmak üzere birkaç güçlü sahneyi sunsa da, bununla birlikte gelen talihsiz koşullardan bahsetmezsem hatırlatırım. , özellikle Kairi tedavisi. Dizinin kahramanı Sora ve Riku’ya ilgi odağı olarak bolca zaman verilirken, Kairi, karakterin Keyblade kullanmayı öğrenmesine ve Re’de unutulmaz bir oynanabilir an olmasına rağmen sürekli olarak kenara itildi: DLC’ye dikkat edin. Bunun ileriye dönük durum olarak kalmayacağına dair ipuçları alsak da, bu oyunun kutu sanatının önünü süsleyen karaktere yapacak çok şey verilmemesi veya tercih edilebilecek kadar önem verilmemesi utanç verici.

Genel olarak, Kingdom Hearts: Melody of Memory, bu başlığı olabildiğince tekrar oynanabilir tutmak için mükemmel müzik ve basit ama çeşitli oyunlarla birçok unutulmaz anı içeren eğlenceli bir oyun. Hikaye bazı yerlerde eksik olsa da, sürekli genişleyen ve dizi hikayesinin gelecekte nereye gideceğine dair harika bir fikir yaratan seriler için ilginç haberler sunmaya devam ediyor.