Paylaşımda, apartman aidatlarında yer alan ortak tüketim elektrik faturalarına yapılacak zammın daire başına yüzde 10, 15 hatta 20’ye varan gizli zam olarak yansıyabileceği vurgulandı.

EPDK’nın birkaç ay içinde karara bağlayacağı uygulamaya göre, apartman, kooperatif ve sitelerin 2025 yılında ortak kullanımda tükettikleri elektrik miktarı yıllık 3 bin kilovatsaatin üzerinde ya da toplam elektrik faturası 8 bin TL’yi aşarsa, ortak elektrik sayaçlarına yüksek oranda zam yapılacak.

Bu düzenlemeden yaklaşık 15 milyon hane ve 45 milyon kişinin etkileneceği ifade edilirken, Yavuzyılmaz, bu zamların tüm vatandaşları olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

Yavuzyılmaz paylaşımında, "AKP’nin elektrik zammı bebeği, genci, yaşlısı ve hastası, 45 milyon vatandaşı daha çarpacak!" ifadelerini kullandı.