Uzun yıllardır ev alabilmenin hayalini kuranlar Garanti BBVA'nın avantajlı konut kredisi teklifinden faydalanabilecek. 2+1, 3+1 ev hayali kuranların yaptıkları birikime ek 100.000 TL konut kredisi Garanti BBVA bankacılık uygulaması üzerinden başvuruya açıldı.

100 Bin TL Konut Kredisine Nasıl Başvurulur?

Yeni yıla girmeden 240 ay vadeli konut kredisi teklifine başvuruda bulunmak isteyenlerin banka uygulaması üzerinden müşteri hesabı oluşturması gerekecek. Konut kredisi başvurusu için Garanti BBVA Mobil uygulaması ile görüntülü görüşme yolunu kullanarak hesap açılışı yapanlar şartları karşıladığında 100.000 TL'ye kadar kredi talep edebilecek.

100 Bin TL Konut Kredisi Geri Ödeme Tablosu

444 38 46 numaralı Evim hattını arayarak konuyla ilgili bilgi alınabilir. Garanti BBVA 100.000 TL konut kredisi aylık vadesi 240 aya kadar uzatılıyor. Kişiye özel bütçe planlaması ile sunulan kredi teklifi ayda yüzde 3,96 faiz oranı ile hesaba yatıyor. 100.000 TL kredinin aylık maliyeti ise 3.961,35 TL'ye denk geliyor.