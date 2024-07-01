Son iki yıldır, kira sözleşmeleri yenilenirken uygulanmakta olan yüzde 25'lik zam sınırı bugün itibariyle sona erdi.

Bu sınırın kaldırılmasıyla, kiralarda artış oranını tekrar tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyecek. Artık kira artış oranı, 12 aylık ortalama enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Ev sahipleri ve kiracılar, kira artış dönemlerinde 12 aylık enflasyon ortalamalarını dikkate alacak. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı ne olacak?

Temmuz ayı kira artış oranı, Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Bu veriler 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak. Temmuz ayı için kira artış oranının yüzde 65 civarında olabileceği öngörülüyor.

Haziran Ayında Kira Artış Tavanı Ne Kadardı?

Haziran ayı kira artış tavanı, Mayıs ayı enflasyon verileriyle belirlenmişti. Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklanmıştı. Bu oran, iş yerleri için geçerli kira artış tavanını belirlerken, konut kiraları için hala yüzde 25'lik zam sınırı uygulanmıştı. Dolayısıyla, iş yeri sahipleri kiralarını yüzde 62,51 oranında artırabildi, ancak konut kiraları için yüzde 25 sınırı devam etmişti.

Elden Kira Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kiralarla ilgili bir diğer düzenleme ise yeni vergi paketi kapsamında getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde, meskenlerini kiraya verenlerin artık bu ödemeleri elden kabul etmeleri engellenecek. Kiracılar, ödemelerini elden yapmaya devam ederlerse özel usulsüzlük cezasına tabi tutulacaklar. Ancak, kiracılar bu durumu yetkililere bildirirlerse ceza uygulanmayacak. Bu düzenleme iş yeri kiralamalarında da geçerli olacak.

23.450 TL Sınırına Dikkat!

Uzmanlar, kiracılara elden ödeme yapmaları durumunda suçlu sayılabilecekleri ve usulsüzlük cezasına maruz kalabilecekleri konusunda uyarıda bulundu. Kiracılar, cezai sorumluluktan kurtulmak için kira bedelini PTT aracılığıyla gönderebilir veya Maliye'ye bildirimde bulunabilirler. Ayrıca, kira bedelinin ödendiğinin ispat yükümlülüğü kiracıya ait olacak.

Senetle ispat zorunluluğu sınırının 23 bin 450 TL olduğunu belirten uzmanlar, kiracıların kira ödemelerini banka aracılığıyla yapmaları ve bu ödemeleri belgelemelerinin kritik olduğunu vurguladı. Aksi takdirde, kira borcunu ödemediği iddiasıyla hukuki süreçle karşı karşıya kalabilirler.