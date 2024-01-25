Kiraz Sapı Çayının Tüm Faydaları

Karaciğer enzimlerini düzenler ve karaciğer sağlığı için oldukça faydalıdır.

Kiraz sapı çayı, selülit düşmanıdır ve cildinize çok iyi gelir.

Damarların tıkanmasının önüne geçip kalbiniz için faydaları saymakla bitmez.

Antioksidan olan kiraz sapı çayı vücudumuzda ödem oluşmasının önüne geçer ve ödemleri sökmekte faydalıdır.

Kiraz sapı çayı, zayıflamak isteyenlerin oldukça fazla tükettiği faydalı ve mevsiminde uygun fiyata demin edilebilecek bir malzemedir.

Sindirim sistemini onarır ve düzenler. Vücuddaki şişkinlikleri azaltır.

Kolestrolü düzenler ve kanı temizler.

Bu maddeler kiraz sapı çayının bilinen özelliklerinden bazılarıdır. Her zamanki gibi yukarıdaki sorunlardan herhangi birine sahipseniz öncelikle doktorunuza danışmayı unutmayın. Bu dünyada Allah’ın yarattığı herşeyin birşeylere faydalı olduğunu bilin, herşeyin fazlasınında zarar olduğunu aklınızdan çıkartmayın.

Kiraz Sapı Çayı Nasıl Yapılır ?

Bu mevsimde kiraz sapını nerede bulacağım diyorsanız sizi en yakın aktarlara alalım. Faydasını gördükten sonra zaten yazın bol bol kiraz tüketip, saplarını atmak yerine güneş gören balkonda tepsiye sererek kurutacağınızı biliyoruz. 1-2 tutam kurutulmuş kiraz sapını 1-2 su bardağına ilave ederek 10 15 dakika boyunca kaynatın. Ardından kaynamış suyu süzün ve ayrı bir kaba alın. Bu su ılıdıktan sonra içebilirsiniz.