İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tekvandocusu Esra Akbulak, Çin'de düzenlenen 31’inci Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda eli kırılmasına rağmen bronz madalyanın sahibi oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i spor kenti yapma vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tekvandocusu Esra Akbulak, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Chengdu kentinde 28 Temmuz’da başlayan 31’inci Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda +73 kiloda tatamiye çıkan Esra Akbulak, ilk turda Hindistan'dan Himanshi Antil'i 2-0, çeyrek finalde Polonyalı Aleksandra Kowalczuk'u 2-1 yenerek adını son dörde yazdırdı. Yarı finalde eki kırılan İzmirli sporcu, müsabakaya yine de devam etti ve İranlı Anahita Tavakoli'ye 2-1 kaybederek üçüncülüğü elde etti

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'ndan madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Esra Akbulak, “Çin'deki bu önemli organizasyon benim için çok iyi bir deneyim oldu. Yarı final maçında elim kırıldı ve motivasyonumu kaybettim. Ancak buna rağmen bronz madalya ile dönmenin haklı gururunu yaşıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.