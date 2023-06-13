Kırık Kemik Kaynarken Ağrı Yapar Mı?

Kırık kemiklerde ağrı, kemiklerinizden birini kırdığınızda vücudunuzun doğal tepkisidir. Yaralanmadan hemen sonra, hem kırık hem de vücudunuzdaki diğer yaralanmalar nedeniyle tipik olarak yoğun bir ağrı veya keskin bir ağrı üretilir. Ne yazık ki, acı burada bitmiyor. Ayrıca kırık iyileşme sürecinde ağrı yaşayabilirsiniz.

Genel olarak, bir kemik kırığını takiben ağrının üç aşaması vardır. Bunlar akut ağrı, subakut ağrı ve kronik ağrı olarak adlandırılır. Akut ağrı genellikle yaralanmadan hemen sonra ortaya çıkar. Yaklaşık bir veya iki hafta sonra, en kötü ağrı genellikle sona erer. Sonrasında ise kırılan kemik ve çevresindeki yumuşak doku iyileşmeye başlar. Bu birkaç hafta sürer ve bu aşamada yaşayabileceğiniz ağrıya subakut ağrı denir.

Ağrının son aşaması kronik ağrıdır. Bu tür ağrılar kırık ve yumuşak dokular iyileştikten sonra uzun süre devam eder.

Kırık Kemikte Yanma Hissi Neden Olur?

Kırık kemikte oluşan yanma ve ağrı hissi; sinir hasarı, skar dokusu gelişimi, altta yatan artritin şiddetlenmesi veya diğer nedenler neden olabilir. Neyse ki, bu tür ağrı genellikle tedavi edilebilir. Tedavi türü, ilk yaralanmanıza ve kronik ağrınızın nedenine bağlıdır.

Kırık Kemik Kaç Günde Kaynar?

Kırık kemiğin kaynama aşaması, kemik kırığından sonraki ilk birkaç gün içinde başlar ve yaklaşık 2 – 3 hafta sürer. Bu süre zarfında vücut, kırık bölgesinin içinde ve çevresinde kıkırdak ve doku geliştirir.

Doku, kemiklerin kırık uçlarında yumuşak bir yaka oluşturur ve doku iki uç birleşene kadar büyür. Bu büyümeler nasır olarak bilinir ve amaçları kırığı stabilize etmektir. İlerleyen haftalarda, doku kallusunun yerini trabeküler kemik adı verilen süngerimsi kemikten yapılmış bir kemikli kallus alacaktır.

Kırık Kemik Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kırık kemik ağrısına ne iyi gelir sorusu için listelediğimiz kabul görmüş tedavi yöntemleri şunlardır;

Fizik Tedavi

Egzersiz yapmak

İlaç tedavisi

Bu tedavilerin ağrınızı gidermesi garanti edilmez, ancak kemik ağrısını kontrol etmeye ve azaltmaya yardımcı olabilir. Çoğu insan kronik ağrılarını kontrol edebilir, böylece günlük aktivitelerine devam edebilir ve daha iyi bir yaşam kalitesinin tadını çıkarabilirler.

Bununla birlikte, kalıcı, kronik ağrı yaşayan insanların küçük bir kısmı için ağrı, kırık kemiğin düzgün iyileşmediğinin bir belirtisi olabilir. Eğer yaşadığınız semptomlar arasında kemik hassasiyeti, şişme ve kemiğin derinliklerinde hissedilen ağrı gibi problemler varsa yeniden doktora başvurmanız gerekebilir.

Çoğu kırık kemik, düzgün bir şekilde hizalanır ve hareketsiz hale getirilirse kısa bir sürede iyileşir. Bununla birlikte, iyileşmenin sağlanması için kırık kemiklerin bölgeye akan yeterli miktarda kana ihtiyacı vardır. Kırık bölgesine kan akışını bozabilecek herhangi bir durum, kemiğin iyileşmesini geciktirebilir veya kemiğin iyileşmesini engelleyebilir.