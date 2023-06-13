Mantı Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

Kusursuz bir mantı tarifi için gerekli olan malzeme listesini sizler için şu şekilde derledik;

Mantı Hamuru İçin

1 adet yumurta

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı içme suyu

Mantı Harcı için:

1 adet orta boy kuru soğan

250 gram yağsız kıyma

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Mantı Sosu için:

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağı

Mantı Üzeri için:

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığınane

1 kase sarımsaklı yoğurt

Yarım çay kaşığı sumak

Mantı Tarifi

Mantı tarifimize öncelikle mantı hamurun hazırlanışından başlıyoruz.

Mantı Hamuru Hazırlanışı

3 su bardağı unumuzu bir kaba boşaltarak ortasına yumurtamızı kırıyoruz

Üzerine tuzunu ekledikten sonra bir kırpıcı yardımıyla karıştırarak yavaşça suyumuzu ekleyelim

Ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar hamuru yoğurun

Sonrasında hamurunuzun üzerini örterek tezgaha alın ve en az 10 dakika dinlendirin

İç Harcı ve Mantıların Hazırlanışı

Ayrı kaba hazırladığınız yağsız kıymanızı ve rendelenmiş soğanlarınızı ekleyin

Harç için elde ettiğiniz baharatlarıda üzerine ekleyerek güzelce karıştırın

Dinlenen hamurunuzu yumruk büyüklüğünde küçük bezelere ayırın

Oklava yardımı ile hazırladığınız hamur bezelerini hazır yufkalardan bir tık daha kalın olacak şekilde açın

Açtığınız yufkaları bir bıçakla ve oklavanızdan yardım alarak kare halinde kesin

Elde ettiğiniz her yufka tanesine iç harcınızdan bir parça ekleyin.

Bohça şeklinde kapatın.

Elde edilen mantı tanelerini tencerenize ekleyerek bol suyla kaynatın

Mantı Sosu Hazırlanışı

Isıstmaya aldığınız bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağınızı yavaşça eritin

2 yemek kaşığı domates veya biber salçası (damak zevkinize göre) ekleyerek 2-3 dakika kavurun

Kıymayı haşladığınız etin suyu ile salçayı biraz yumuşatın

Artık tabağa alacağınız mantıların üzerine sosunuzu ve sarımsaklı yoğurdu ekleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet Olsun…

Püf Noktaları

Açtığınız mantı hamurunun kıvamı ne kadar esnek bir yapıda olursa, içini doldururken ve kapatırken o kadar kolaylık sağlar. Ek olarak hamur bekledikçe sertleşeceği için kapatma işlemini mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi öneririz.

Mantı Yanında Ne Yenir

Ana yemeği mantı olan bir menünün başlangıcını sıcak bir çorba ile yapabilirsiniz. Mantı yanında tüketimi en keyifli olan yiyecekse turşu ve içli köftedir. İsterseniz çeşitli salata türleri veya cipslerle de sofranızı zenginleştirebilirsiniz.

Sunum Şekilleri

Mantı genellikle tarifimizde belirttiğimiz üzere sarımsaklı yoğurt ve çeşitli soslarla servis edilir. Damak zevkinize göre tarifin yanına yeşillikler ekleyebilir veya çeşitli baharatlar ekleyip çıkarabilirsiniz.

Besin Değerleri

Tarifimizdeki mantının besin değerleri ortalama olarak şu şekildedir;

% 77.53 Karbonhidrat

% 10.76 Protein

% 9.13 Yağ

Hazırladığınız porsiyonunuzun gramajına göre bir fikirde bulunabilirsiniz.