Mantı Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
Kusursuz bir mantı tarifi için gerekli olan malzeme listesini sizler için şu şekilde derledik;
Mantı Hamuru İçin
- 1 adet yumurta
- 3 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı içme suyu
Mantı Harcı için:
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 250 gram yağsız kıyma
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
Mantı Sosu için:
- 2 yemek kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı tereyağı
Mantı Üzeri için:
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığınane
- 1 kase sarımsaklı yoğurt
- Yarım çay kaşığı sumak
Mantı Tarifi
Mantı tarifimize öncelikle mantı hamurun hazırlanışından başlıyoruz.
Mantı Hamuru Hazırlanışı
- 3 su bardağı unumuzu bir kaba boşaltarak ortasına yumurtamızı kırıyoruz
- Üzerine tuzunu ekledikten sonra bir kırpıcı yardımıyla karıştırarak yavaşça suyumuzu ekleyelim
- Ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar hamuru yoğurun
- Sonrasında hamurunuzun üzerini örterek tezgaha alın ve en az 10 dakika dinlendirin
İç Harcı ve Mantıların Hazırlanışı
- Ayrı kaba hazırladığınız yağsız kıymanızı ve rendelenmiş soğanlarınızı ekleyin
- Harç için elde ettiğiniz baharatlarıda üzerine ekleyerek güzelce karıştırın
- Dinlenen hamurunuzu yumruk büyüklüğünde küçük bezelere ayırın
- Oklava yardımı ile hazırladığınız hamur bezelerini hazır yufkalardan bir tık daha kalın olacak şekilde açın
- Açtığınız yufkaları bir bıçakla ve oklavanızdan yardım alarak kare halinde kesin
- Elde ettiğiniz her yufka tanesine iç harcınızdan bir parça ekleyin.
- Bohça şeklinde kapatın.
- Elde edilen mantı tanelerini tencerenize ekleyerek bol suyla kaynatın
Mantı Sosu Hazırlanışı
- Isıstmaya aldığınız bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağınızı yavaşça eritin
- 2 yemek kaşığı domates veya biber salçası (damak zevkinize göre) ekleyerek 2-3 dakika kavurun
- Kıymayı haşladığınız etin suyu ile salçayı biraz yumuşatın
Artık tabağa alacağınız mantıların üzerine sosunuzu ve sarımsaklı yoğurdu ekleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet Olsun…
Püf Noktaları
Açtığınız mantı hamurunun kıvamı ne kadar esnek bir yapıda olursa, içini doldururken ve kapatırken o kadar kolaylık sağlar. Ek olarak hamur bekledikçe sertleşeceği için kapatma işlemini mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi öneririz.
Mantı Yanında Ne Yenir
Ana yemeği mantı olan bir menünün başlangıcını sıcak bir çorba ile yapabilirsiniz. Mantı yanında tüketimi en keyifli olan yiyecekse turşu ve içli köftedir. İsterseniz çeşitli salata türleri veya cipslerle de sofranızı zenginleştirebilirsiniz.
Sunum Şekilleri
Mantı genellikle tarifimizde belirttiğimiz üzere sarımsaklı yoğurt ve çeşitli soslarla servis edilir. Damak zevkinize göre tarifin yanına yeşillikler ekleyebilir veya çeşitli baharatlar ekleyip çıkarabilirsiniz.
Besin Değerleri
Tarifimizdeki mantının besin değerleri ortalama olarak şu şekildedir;
- % 77.53 Karbonhidrat
- % 10.76 Protein
- % 9.13 Yağ
Hazırladığınız porsiyonunuzun gramajına göre bir fikirde bulunabilirsiniz.