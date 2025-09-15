Muratlı ilçesinin kırsal mahallelerinden Kırkkepenekli’de, geleneksel kültürün önemli bir parçası olan ’Özel Şalvar Gecesi’ mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre kırsal mahalle ve yerleşimlerden de çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Geceye damgasını vuran rengârenk şalvarlar, davul-zurna eşliğinde oynanan oyunlarla birleşince ortaya unutulmaz bir şölen çıktı. Sahne alan müzisyenler, söyledikleri parçalarla kalabalığı coşturdu. Katılımcılar, birlik ve beraberlik ruhu içinde gönüllerince eğlenirken, yapılan sürpriz çekilişler de geceye ayrı bir heyecan kattı.

Mahalle meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, geleneklerin yaşatılmasının köy kültürü açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Etkinlikte konuşan Kırkkepenekli Mahallesi Muhtarı Ufuk Öztok ise, "Kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Böylesi özel bir gecede bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.