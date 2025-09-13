Bilecik’in Söğüt ilçesinde bu yıl 744’üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin ikinci gününde yurdun dört bir yanından gelen Yörükler törenle karşılandı.

Kayı Boyu’nun lideri, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin adına bu yıl 744’üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin ikinci günü başladı. Kutlamalar ilk olarak yurdun dört bir yanından gelen Yörükler, Söğüt Hükümet Konağı önünde törenle Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut tarafından karşılandı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan,Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Oğuz Boyları Konfederasyon Başkanı Mehmet Özer, Turan Devletleri Konfederasyonu Başkanı Faik Akyıldız ve katılımcılar katıldı.

"400 çadırlık beylikten, 3 kıtada, 7 iklimde hüküm süren iki cihan devletinin doğduğu, ulu çınarın tohumlarının yeşerdiği yer Söğüt"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşması yapan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "400 çadırlık beylikten, 3 kıtada, 7 iklimde hüküm süren iki cihan devletinin doğduğu, ulu çınarın tohumlarının yeşerdiği Anadolu’nun kalbi, dirilişin meskeni, kurtuluşun mihenk dirilişin meskeni, kurtuluşun mihenk taşı olan bu kutlu topraklara hoş geldiniz. Üzerinde yer aldığımız topraklar, Türk tarihine ev sahipliği yapmış mukaddes topraklardır. Babasının ölümünden sonra Kayılara Bey seçilen Alperen Serdarı, Büyük Türk Ertuğrul Gazi, Anadolu Selçuklularına yiğitlik ve mertlikle yardım ederek Söğüt ve Domaniç’i fethederek Selçuklu himayesine kattı. Bunun üzerine Alâeddin Keykubad, Ertuğrul Gazi’ye iltifat ederek hil’at gönderdi ve Domaniç’i yaylak, Söğüt’ü kışlak olarak verdi. Böylelikle tarihî şan ve şerefle dolu iki cihan devleti Osmanlı’nın temelleri atılmış oldu. Ertuğrul Gazi’nin 1281 yılında vefat etmiştir. İşte o tarihten bu yana Kayı Boyu’na mensup Karakeçili Aşireti ve diğer Türkmen ve Yörük boyları her yıl Eylül ayının ikinci Pazar günü Söğüt’e gelerek Ertuğrul Gazi’yi yad etmişler, şifalı pilav döküp katılımcılara ikram ederek, Türk misafirperverliğinin, Türk kadirşinaslığının önemli özelliklerini sergilemişlerdir. Türk töre ve toy geleneğini yaşayıp yaşatabilmenin, ahde vefanın derin hazzını yaşıyoruz" dedi.

"Ertuğrul Gazi’nin bir devlet ve bir vatandaştan sonraki en büyük mirası olan bu ruh Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesidir"

Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu ise, "Bizler Oğuz atamızın öğretisi ışığında, Sultan Alparslan’ın cesareti, Ertuğrul Gazi Hazretlerinin feraseti ve Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının dirayeti ile ulusal ve uluslararası arenada mevcut asrın Türkiye Yüzyılı olması vizyonunda Türk’ün varlığına, birlik ve beraberliğine hizmet eden neferleriz. Ertuğrul Gazi atamız, 3 kıtada hüküm sürecek bir cihan devletinin temelini Söğüt’te atarak, Anadolu’yu bir Türk yurdu olarak tapusunu mühürlemiştir. Dünya bilsin ki, akıp giden tarih içinde Söğüt’e vurulan bu mühür Ahlat’ta da, Erciş’te de, Diyarbakır’da da vardır. Musul’da, Kerkük’te vardır. Üsküp’te, Kosova’da Bosna’da vardır. Şam’da, Halep’te vardır ve asla kalkmayacaktır. Bu mühür Ötüken’deki kadar Buhara’daki kadar asıldır. Bu mührü muhafaza eden manevi güç, Söğüt ruhudur. Ertuğrul Gazi’nin bir devlet ve bir vatandaştan sonraki en büyük mirası olan bu ruh Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesidir. Biz Türk Türkmenleri her daim akıl, gayretli ve haysiyetli tutan Söğüt ruhunu ebediyete kadar yüreğimizde yaşatacağız. Buna tam benliğimizle söz veriyoruz" dedi.

"Alparslan bizlere Anadolu’nun kapıları açtı, Ertuğrul Gazi bu topraklara bizleri yerleştirdi"

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yakın bir zamanda Ahlat’ta Malazgirt’te Alparslan’ı andıklarını anlatarak, "Bin yıllık Anadolu’daki varoluşumuzun önemli dönüm noktalarından bir tanesini hatırladık. Her sene daha gelişen daha güzel daha şenlikli bir şekilde oradaki çalışma devam ediyor. Daha çok vatandaşımız hem 26 Ağustos tarihinde geliyor hem de sene boyunca Ahlât’taki kabirleri ziyaret etmeye oradaki mirası yerinde görmeye ve Malazgirt muharebe alanını da ziyaret etmeye artık yüz binlerce vatandaşımız gidiyor. Söğüt’te de aynı ilginin her yıl artarak devam ettiğini biliyorum. Ertuğrul Gazi yine bu toprakların bize vatan olmasında öncülük etmiş büyük emek vermiş bizim için büyük önder bir kişi. Alparslan’ın işte torunlarından bir tanesi Alparslan kapıyı açtı, Ertuğrul Gazi bu topraklara bizleri yerleştirdi" dedi.

"Söğüt; Ertuğrul Gazi’nin otağını kurduğu, adaletin, irfanın ve kardeşliğin dünyaya kök saldığı mukaddes topraklardır"

Son olarak söz alan Bilecik Valisi Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, " Bir yıldır hasretle yollarını gözlediğimiz Yörüklerimizle bugün Söğüt’te kucaklaşıyor, özlemimizi gideriyoruz. Söğüt; Ertuğrul Gazi’nin otağını kurduğu, adaletin, irfanın ve kardeşliğin dünyaya kök saldığı mukaddes topraklardır. Osmanlı’nın dünyada örnek gösterilen medeniyeti, Yörük kültürünün özünden beslenmiştir. Bizler de bugün aynı ruhla birlik, kardeşlik ve vatan sevgisini yaşatmaya devam ediyoruz. Ülkemizin dört bir köşesinden gelen Yörüklerimiz başta olmak üzere, şenliğimize katılan tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ediyor, toyumuzun birlik ve kardeşlik içinde geçmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ve mehteran gösterilerinin ardından Hükümet Konağı önünden Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Birliği eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi’ne düzenlenen kortej yürüyüşü düzenlendi.