Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kalkınma ajanı destekli proje kapsamında Paris Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık,Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Teknik Destek Projesi” kapsamındaParis Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Trakya’daki Oda Başkanları ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette yetkililerle iki ülke arasındaki ortak proje fırsatları, karşılıklı ticaret, verimlilik ve süreç iyileştirme üzerine istişareler gerçekleştirildi. Trakya Bölgesi’nin yöresel lezzetleri takdim edildi.