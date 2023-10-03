Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na yaptığı sunumda, parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birleştirerek, hem parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmeyi hem de makro finansal istikrarı pekiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Başkan Erkan, şunları söyledi: "Fiyat istikrarı temel hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla tüm araçları kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Beklentileri yeniden düzeltmeyi ve ekonomideki güveni artırmayı amaçlayan bir para politikası uygulamak için kararlıyız. Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birleştirerek, hem parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmeyi hem de attıkları adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz."

Erkan, petrol fiyatlarındaki artışın ve enflasyon beklentilerindeki sürekli bozulmanın enflasyonu artırdığını belirterek, bu faktörlerin yıl sonunda enflasyon tahminlerinin üst sınıra yaklaşabileceğine dikkat çekti.

TCMB Başkanı ayrıca, parasal sıkılaştırma adımlarının rezerv birikiminin etkisiyle döviz kuru istikrarını desteklediğini vurguladı. Dezenflasyon hedeflerine ulaşılmasının büyüme konusunda fedakarlık gerektirmediğini ifade eden Erkan, enflasyonun ana eğiliminin eylül itibarıyla yavaşladığını ve dezenflasyonun kısa sürede sağlanacağını belirtti. Başkan Erkan ayrıca, miktarsal sıkılaştırma ile 700 milyar TL likiditenin sterilize edildiğini açıkladı.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, politika faizindeki kademeli ve kararlı artışların yanı sıra makro ihtiyati çerçevedeki sadeleşme adımlarının piyasa mekanizmasının yeniden tesis edilmesine katkı sağladığını açıkladı. Erkan, kur korumalı mevduat bakiyesinin azalırken rezervlerin artış gösterdiğine ve dövizden Türk Lirasına geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine işaret etti. Ayrıca, akaryakıt enflasyonunun devam edeceğini belirtirken, parasal sıkılaştırma sürecinin ve güçlü rezerv birikiminin döviz kuru istikrarını desteklediğini vurguladı.

Erkan, süregelen parasal sıkılaştırma sürecinin 2024 yılında etkilerinin daha belirgin hale geleceğini ve 2024'ü dezenflasyon dönemi olarak tanımladıklarını ifade etti. Ayrıca, Kısa Vadeli Döviz Kredileri (KKM) bakiyesinin 22 Eylül itibarıyla 64 milyar TL azaldığını ve mevduatın 465 milyar TL arttığını bildirdi.