6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremde hayatını kaybedenler için Kırklareli’de anma programı ile mevlit düzenlendi.

6 Şubat 2023’te saat 04.17’de merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş’ın yanı sıra başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Adıyaman, Adana olmak üzere 11 ilde yıkıma neden oldu. 6 Şubat depreminden dolayı 53 bin 537 kişi öldü, 107 bin 213 kişi de yaralandı.

Depremin birinci yılında tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’de de anma programı düzenlendi. Sabah saatlerinde Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü önünde düzenlenen programa Vali Birol Ekici kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Anma programında konuşan Vali Ekici asrın felaketi yaşandığını belirterek, "Bundan 1 yıl önce bu saatlerde Türkiye acı bir felakete uyandı. 11 ilimizi etkileyen ilk deprem Pazarcık’ta 04.17’de 7,7 şiddetinde acı bir güne uyandık. Sonrasında 19 dakika sonra İslahiye ve öğle saatlerinde 13.26’da 7,6 şiddetinde Kahramanmaraş Elbistan depremiyle acı bir gün yaşadık. Depremin etkisi o kadardı ki asrın felaketi olarak nitelendiriliyor. Bu depremde 53 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti, 107 bin vatandaşımız yaralandı, 2 milyon vatandaşımız evsiz kaldı, 10 milyonun üzerindeki vatandaşımız doğrudan depremden etkilendi" dedi.

Bölgeye arama, kurtarma için Kırklareli’den gelenlere teşekkür eden Ekici, "Şehir olarak bir defa daha ilk gün vatandaşımız 7 milyonun üzerinde bağışta bulundu. Kırklareli’den 350 tır yardım gönderdik ve bu yardımlarımız aylarca sürüdü. Kırklareli ile ne kadar guru duysak azdır. O bölgeye bin 600 vatandaşımız geldi, tamamı gönüllüydü" diye konuştu.

Sabah namazı sonrası Hızırbey Camisi’nde mevlit okutuldu.