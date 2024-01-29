Kırklareli’nin Vize ilçesinde aracında ’çakar’ tespit edilen sürücüye 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yaptıkları denetimde yetkisi dışında çakar lamba kullanan bir sürücü tespit etti. Vize ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan Ş.Ş. idaresindeki otomobilin üstünde arka camı ile ön panjur kısmında çakar lamba, motor kısmında ise sesli uyarı cihazı olduğu tespit edildi. Ekipler, sürücüye usulsüz çakar lamba ve sesli uyarı cihazı kullanmaktan 6 bin 439 lira ceza uyguladı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.