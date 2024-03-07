Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından okul servis araçları denetimleri sıklaştırıldı.

Okul servis aracı ve sürücüleri denetlenerek sürücülere okul servis aracında bulunması gereken ayrım işaretleri, ışık donanımları, öğrencilere ise araç hareket halindeyken, servise binerken ve inerken uyulması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca öğrencilere Güvenli Servis kullanım kartı ve Öncelik Yaya’nın konulu hikâye kitabı dağıtımı gerçekleştirildi.