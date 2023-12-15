Kırklareli ile Lüleburgaz ilçesinde özel harekat destekli ‘Narko Alan’ uygulamasında 7 şüpheli ile aranma kaydı bulunan 8 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent ile Lüleburgaz ilçesinde ‘Narko Alan’ uygulaması yapıldı.

Özel harekat polisleri ve dron desteği ile 20 uygulama noktasında araçlar kontrol edildi. Yaklaşık 3 saat süren denetimde sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Ekipler aynı zamanda metruk binalarda arama yaparak, şüpheli gördükleri kişilere üst araması gerçekleştirdi.

Denetimlerde 7 şüpheli ile aranma kaydı bulunan 8 şahıs gözaltına alındı.