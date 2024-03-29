31 Mart’ta gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Ekici, tüm tedbirlerin seçimde huzur ve güven ortamında olması için aldıklarını söyledi.

Seçimde görev alan güvenlik görevlilerine teşekkür eden Ekici, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.