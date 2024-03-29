Üyelerine hizmet konusunda yelpazesine her geçen gün bir yenisini ekleyen ve Oda bünyesine yeniliklerini dahil eden Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, gerçekleştirdiği girişimler sonucunda Vize Hizmet Merkezi’nin Oda’da faaliyete geçmesini sağladı. Oda üyeleri, Yunanistan Cosmos Şengen Vize başvuruları Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’ndan gerçekleştirebilecek.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, genişleyen hizmet yelpazesine bir yenisini daha ekledi. K Türü Yetki Belgesi ve Dijital Takograf gibi üyelerine kolaylık kazandıracak birçok hizmeti; Tedarikçi Günleri ve İhracat Danışmanlığı gibi projeleri de üyelerinin ticari ilişkilerini güçlendirmeleri adına hayata geçiren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 1 Nisan’dan itibaren Yunanistan Kosmos Şengen Vize başvurularına da almaya başlayacak.

“Hizmetlerimiz devam edecek”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Yunanistan Konsolosu Aris Radiopoulos’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden bölgemizin durumunu, potansiyelini ve iş insanlarımız için vize işlemlerinin hızlıca çözüme kavuşmasının üyelerimize sağlayacağı artı değerden bahsettik. İş insanlarımızın, sanayicilerimizin ticaretin artması için komşu ülkeler ve Avrupa’ya açılması gerekiyor. Bunu daha kolay hale getirmek adına bir girişimde bulunduk ve sonuca ulaştık. Bölgede yaklaşık olarak 550 bin civarında nüfus olduğunu, bölgemizin birçok ilden daha büyük olduğunu, bunun yanında yaklaşık bin 200 tane sanayicinin, 7 bin 500’e yakın üyemizin olduğunu dile getirdik. Taleplerimiz ve girişimlerimiz sonuç verdi. 1 Nisan’dan itibaren Odamız, vize hizmetlerini vermeye başlayacak. Pazartesi, Salı ve Çarşamba olmak üzere haftanın üç günü bu hizmet gerçekleştirilecek. İlerleyen süreçlerde gün ve işlem kısıtının artmasını da sağlayacağımızı umuyorum. Üyelerimiz için kazandırdığımız hizmet merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını bol kazançlar sağlamasını diliyorum. Üyelerimiz ve bölgemiz için gelişmeye, geliştirmeye, yeni hizmetleri kendileri ile buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.