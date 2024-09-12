Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 23 ton 500 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sahte temizlik malzemelerinin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 23 ton 500 litre sahte temizlik malzemesi ile 131 sülük ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7’sine kişi başı 387 bin 141 lira olmak üzere 2 milyon 709 bin 978 lira cezai işlem uygulandı.