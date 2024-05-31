Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen ’Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde Kırklareli’nde atık malzemeler kadın eliyle sanata dönüşüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen ’Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde Kırklareli’nde ’Atık Malzemeler Kadın Eliyle Sanata Dönüşüyor Projesi’ ile sanata dönüşüyor.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile OSB’de faaliyet gösteren bir tekstil firması arasında protokol imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, imalata atık olarak çıkan malzemelerin kadınlarım emekleriyle sanata dönüştüğünü söyledi. Özbaş, proje ile yapılan ürünlerin satılarak bütçeye katkı sağlayacağını ifade etti.