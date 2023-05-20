Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram çerçevesinde gençlik yürüyüşü gerçekleşti. Yürüyüşte metrelerce bayrak açıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram çerçevesinde Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gençlik yürüyüşü düzenlendi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda toplanan vatandaşlar metrelerce bayrak açtı. Marşlar eşliğinde sokaklarda yürüyen vatandaşlar bayramı büyük coşkuyla kutladı.

Yürüyüş İstasyon caddesinde son buldu. Öğrenciler tarafından hazırlanan konser dinletisi gerçekleşti.

Yürüyüşe Vali Birol Ekici, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.