Kırklareli’nde yasa dışı evcil hayvan ticareti yapan bir kişiye 1 milyon 241 bin 973 lira cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde yasa dışı evcil hayvan ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda hijyen şartları yetersiz kafesler içinde 243 cins kedi bulundu.

Yasa dışı evcil hayvan ticareti yaptığı gerekçesiyle F.E.’ye tam 1 milyon 241 bin 973 lira ceza kesildi.

Öte yandan, hayvanlar Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne sevk edildi.