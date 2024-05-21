Kırklareli’nde koruma altındaki çocuklar için Müzeler Haftası dolayısıyla Aşağıpınar kazı alanına gezi düzenlendi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde koruma ve bakım altındaki çocuklara Müzeler Haftası’nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar Kırklareli Müzesini ve Aşağıpınar kazı alanını gezdi.

Çocuklara Müze Müdür Vekili İlknur Yaz bilgiler verdi. Çocuklar, dal evleri gezip 8 bin 200 yıllık köy hayatının anlatıldığı maketleri gördü.