Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeline yönelik Koruyucu Aile Hizmet Modeli bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeline Koruyucu Aile Hizmet Modeli bilgilendirme ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıda, korunma ihtiyacı içinde olan çocuğun tanımı, koruma altına alınan çocukların hangi hizmet modellerinden yararlandırılabileceği, hangi çocukların koruyucu aile hizmetinden yararlandırılabileceği, koruyucu aile olmak için ailelerin hangi şartları taşıması gerektiği ve koruyucu aile yanında kalan çocukların ve koruyucu ailelerin müdürlükçe nasıl desteklendiği konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı sonunda çocuk hizmetlerinden sorumlu personel, katılımcıların sorularını cevapladı.