Üniversite tercihi yapacak adaylara çeşitli önerilerde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi’nde Türkiye Tanıtım ve Pazarlama Sorumlusu Simge Erdal, tercih yapmadan önce Kıbrıs’taki imkânların da iyice araştırılması gerektiğini belirtti. Kıbrıs’ta okuyan üniversite öğrencilerinin güvenlik açısından çok rahat olduğuna değinen Erdal, “Türkiye ile kıyasladığımızda üniversite ücretleri ve konut kiraları Kıbrıs’ta daha uygun” dedi.

Üniversite tercihleri 2 Ağustos’ta sona erecek. Doğru tercih yapmanın önemine değinen Girne Amerikan Üniversitesi’nde Türkiye Tanıtım ve Pazarlama Sorumlusu Simge Erdal, “Öğrencilerin istediği bölümde okuyabilmesi çok önemli. Biz de bunun için öğrencilerimize tercih bursu imkânı sunuyoruz. Eczacılıkta bile yüzde 35’e varan tercih bursu indirimimiz var. ÖSYM’den kazandıkları yüzde 100 ve yüzde 50 bursların yanında, ilk 3 tercihlerine Girne Amerikan Üniversitesini yazarlarsa yüzde 50 bölümlerde, yüzde 65-75’e kadar varan tercih bursunu kazanabilirler” açıklaması yaptı.

“Kendi uçaklarımızın olması vesilesiyle pilotaj eğitiminde oldukça öndeyiz”

Üniversitelerinde 11 fakülte, 2 yüksekokul olduğunu söyleyen Erdal, “Dolayısıyla öğrencilerimizin istedikleri fakülte ve bölümde okuyabilme imkânı var. En çok tercih edilen bölümümüz pilotaja bu yıl çok ilgi var. Özellikle üniversitemizin kendi uçaklarının olması sebebiyle pilotaj eğitiminde oldukça öndeyiz. Hukuk, eczacılık, psikoloji, eğitim fakültesi, PDR bölümüne de oldukça yoğun bir ilgi var” dedi.

“Üniversitemizin öğrencilere sunduğu burslar eğitim süreleri boyunca geçerlidir”

“Üniversitemizin öğrencilere sunduğu burslar eğitim süreleri boyunca geçerlidir” diyen Erdal, “Eğitim süreleri boyunca kesintisizdir. Öğrencilerin üniversiteye girmeden önce aklında hep ‘kalırsam bursum ne olur’ gibi sorular oluyor. Üniversitede MKOK, bütünleme gibi birçok girebilecekleri alternatifler de var. Ayrıca İngilizceden de korkmamalarını öneriyorum. Özellikle yabancı dil okuyacak öğrenciler, İngilizceden biraz tedirgin oluyorlar. Bizde 135 ülkeden yabancı öğrenciler var. Yani bir taraftan hazırlık okurken bir taraftan da pratik yapabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs’taki üniversite fiyatlarıyla kıyasladığım zaman arada gerçekten uçurum var”

Erdal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan 5 yıl önce Türkiye ile Kıbrıs’ı kıyaslasaydık, Kıbrıs daha pahalı diyebilirdim. Ama şu anda kesinlikle daha avantajlı olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle büyük şehirleri incelediğimizde Türkiye’deki ev kiralarını, Kıbrıs’taki ev kiralarıyla, üniversite fiyatlarını, Kıbrıs’taki üniversite fiyatlarıyla kıyasladığım zaman arada gerçekten uçurum var. Öğrenciler bunu çok iyi incelesin. Eğitimde 40’ıncı yılımız. Dolayısıyla tüm bu bilgi, tecrübe ve deneyimi öğrencilerimize sunmaya devam ediyoruz. Sahip olduğumuz akreditasyonlarla, 200’ün üzerinde yabancı üniversiteyle yapılan anlaşmalarla bu farkımızı ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Kıbrıs çok güvenli, en güzel avantajlarından biri bence bu. Ailelerin içinin rahat etmesi açısından da uygun bir yer.”

“3 kız, 2 erkek yurdumuz var”

Ailelerin kolaylıkla Kıbrıs’a gelip çocuklarını ziyaret edebileceklerini ifade eden Erdal sözlerini, “Ulaşım kolay. İster deniz, ister hava yolu kullanabilirler. Akademik programları, ders başlangıcında verildiği için öğrencilerimiz tüm uçak biletlerini önceden alabiliyor. Bu da ekonomik oluyor. Üniversitenin olmazsa olmazlarından yurt imkânlarıdır. Üniversitemizde 3 kız, 2 erkek yurdumuz var. Öğrencilerimiz mağdur olmuyor. İlk yıl yurtta kalmalarını tavsiye ediyoruz. Böylece ilk yıl üniversiteyi, Kıbrıs’ı tanıyıp arkadaşlıklar edinebiliyorlar” şeklinde tamamladı.