Kırklareli’nde jandarma ekiplerince motosiklet ssürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Kirklareli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafindan 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenligi Eylem Planı doğrultusunda motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Gece seyir halinde görünür olması, sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların koruma başlığı kullanımı, reflektif yelek takarak görünür olmaları, araç muayene, sigorta, sürücü belgeleri hakkında sürücülere broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.