Kırklareli’nde eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde ve servislerde denetim başladı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kırklareli’nde eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde ve servislerde denetimlerini arttırdı.

Ekipler 115 araç ve sürücüsünü denetledi, 103 okulun çevresinde de kontrol etti. Gerçekleşen denetimde muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre denetimlerin devam edeceği belirtildi.