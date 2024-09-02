2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde okul öncesi ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları başladı.

Kırklareli’nde de öğrenciler sabahın erken saatlerinde velileri ile okullara geldi. Okullarda öğrenciler ve velileri ile ilk gün heyecanını fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirirken bazı öğrencilerde müzik eşliğinde danslar etti.

1. sınıf öğrencisi Yağız Can, okula geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek bol bol ders çalışacağını söyledi.