Kırklareli’nde sağlık çalışanları Dünya Çevre Günü çerçevesinde hastane çevresinde temizlik yaptı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, hastane çevresinde temizlik yaptı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, çevre korunmasının önemine dikkat çekerek, “Hastanemizde de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğinde çevre gününe dikkat çekmek amacıyla hastane personelimiz ile hastane çevresinde çevre temizliği yapıldı. Hem kendinizin hem de sevdiklerinizin sağlığı için çevreyi koruyun. Unutulmamalıdır ki sağlıklı çevre sağlıklı insan demektir” dedi.