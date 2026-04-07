Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, özellikle 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi başta olmak üzere çeşitli programlarla toplumun bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitimlerde; madde bağımlılığının tanımı, kullanım durumunda ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik belirtiler, bağımlılığa başlama nedenleri (arkadaş etkisi, merak ve ailevi sorunlar) ile ilk temasın gerçekleştiği sosyal çevre riskleri detaylı şekilde anlatıldı.

Ayrıca suçla mücadelede vatandaş desteğini artırmak amacıyla geliştirilen 'NARVAS' ve 'UYUMA' projeleri de tanıtılarak, ailelere çocuklarını koruma yöntemleri, kriz anlarında yapılması gerekenler ve destek alınabilecek kurumlar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 200 etkinlik düzenlenirken, bunların 3 bin 260'ını anne ve anne adaylarının oluşturduğu toplam 15 bin 445 kişiye ulaşıldığı bildirildi.

Yetkililer, önleyici eğitim ve farkındalık çalışmalarının aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.