Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Kırklareli Valiliği’ne atanan Uğur Turan göreve başladı.

19 Eylül’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kırklareli Valiliği’ne Bursa Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, bugün Kırklareli’nde görevine başladı.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Amirleri, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ve Valilik Personeli tarafından Valilik Binası önünde karşılanan Turan, karşılama mangasını selamlayarak, valilik makamına geçti. Makamda göreve başlama yazısını imzaladı.

Kırklareli’ne hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağınız söyleyen Turan, “Öncelikle sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası ile medeniyetimizin önemli merkezlerinden birisi ve aynı zamanda eşsiz doğal güzellikleri ile ülkemizin, Trakya’mızın saklı cenneti olan Kırklareli’mizde sizlere hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kırklareli Valisi olarak görev yapacağım süre içinde hakkı, hakikati ve adaleti üstün tutmaya, devletimizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağım. Kırklarelili hemşerilerime en iyi, doğru ve en hızlı şekilde hizmet etmek temel prensibim olacaktır. Devletimizin milletiyle kucaklaşmasını sağlamak için kapımız daima açık olacak ve her daim hemşerilerimin hizmetinde olacağım” dedi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

Kentten ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla hizmet edeceğini aktaran Turan, "Kente hizmet ederken, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma ülküsünün takipçisi olacağız. Üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak yöntemimiz; bütün mesai arkadaşlarımla birlikte insan merkezli, hukuk eksenli, insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilen, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü ve şefkatli bir yönetim anlayışı olacaktır. Özellikle aziz milletimizin gurur kaynağı şehit ailelerimiz ve onur timsali gazilerimiz, devletimizin şefkati ve desteğiyle hayata daha çok sarılacak kimsesiz-yetim çocuklarımız, engellilerimiz, yaşlı büyüklerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve ile bir arada olmaya daimî özen göstereceğiz” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında gelecek nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir Kırklareli bırakmak adına Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda eğitim, sağlık, güvenlik ve huzur, bilim ve teknoloji, ekonomi ve istihdam, turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmetler, çevrenin korunması, kültür sanat ve diğer tüm alanlarda kenti daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirten Vali Turan, hayatın her alanında olan kadınları ve geleceğin teminatı çocukların korunması öncelikli görevi olacağını ifade etti.

Kırklareli’ne en iyi şekilde hizmet edeceğini dile getiren Turan, “İlimizin daha ileri bir noktaya götürülebilmesi için; saygıdeğer Kırklarelilerin, milletvekillerimizin, siyasi parti temsilcilerinin, belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin, il genel meclisi üyelerinin, üniversitemizin, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, mesleki ve oda başkanlıklarımızın, basın mensuplarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan mesai arkadaşlarımın, katkı ve desteklerini, tecrübelerini, bilgilerini, emeklerini esirgemeyeceklerine inancım tamdır. Birlikte çalışacağım mesai arkadaşlarımın görev ve sorumluluk bilinciyle güzel bir ekip olarak ilimize en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Başarıyla icra ettikleri Kırklareli Valiliği görevi sonrasında hizmet bayrağını devraldığım Valimiz Sayın Birol Ekici başta olmak üzere ilimize hizmet etmiş bütün valilerimize teşekkür ediyor; sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.