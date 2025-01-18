Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, doğayı beyaz bir örtüyle sardı. Özellikle Bulgaristan'a ulaşımı sağlayan Dereköy, Demirköy ve Kofçaz bölgelerinde kar kalınlığı 50-60 santimetreye kadar ulaşırken, karla kaplanmış ağaçlar kartpostallık manzaralar oluşturdu. Bu eşsiz doğa görüntüsü, dron ile kaydedildi.

Kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, bölge halkı ve doğa tutkunları tarafından büyük beğeni topladı. Görüntülerde, ağaç dallarına biriken karların oluşturduğu detaylar ve manzaranın sadeliği dikkat çekti.

Manzara ve karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar son günlerde soluğu Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy, Demirköy, Kofçaz’da aldı.

Vize ilçesinden kar için gelen Ertuğrul Öcal doğanın eşsiz güzellikleri olduğunu söyledi.

Öcal, manzaranın ve karın çok güzel olduğunu ifade ederek herkesi davet etti.