Kırklareli’nin yöresel ürünleri beyaz peynir, hardaliye, kıvırcık kuzusu, meşe balı ve yaban mersininin, İstanbul Üsküdar Belediyesinin sosyal tesislerinde satışa sunulacağı bildirildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Dokuz Höyük Kooperatif Başkanı Recai Ergün, Kayalı Kooperatifi Başkanı Ercan Kamış, arı üreticisi Rıdvan Ulus ve diğer üreticiler, coğrafi ürünlerini tanıtmak için İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i makamında ziyaret ederek, yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri teslim etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kırklareli Valisi Birol Ekici’ye teşekkür ederek, yerel üreticilerin ürünlerini tercih edeceklerini, prensip olarak yerel üreticilerden ürün aldıklarını söyledi.

“Uygun fiyatları gören şaşırıyor”

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Üreticilerimizi ve kooperatiflerimizi belediye başkanlarıyla tanıştırıyoruz. Onlar da alacaklarını beyan ediyorlar. Ürünleri gördükten sonra hepsi çok memnun kalıyorlar. Uygun fiyatları gördükten sonra da şaşırıyorlar. Kırklareli beyaz peyniri, Kırklareli Hardaliyesi, kıvırcık kuzusu, meşe balı, yaban mersini ürünlerimizi götürdük, bu ürünlerimizi belediyeler sosyal tesislerinde değerlendirecekler" dedi.

“Coğrafi işaretli ürünlerimizi İstanbullulara tanıtmak istiyoruz”

Vali Birol Ekici, Kırklareli’nin coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerini tanıtmak için azami gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Coğrafi ürünlerimizi İstanbul halkı ile buluşturmak istiyoruz. En büyük amacımız da İstanbul’daki sosyal tesisleri vasıtasıyla İstanbul halkına hizmet etmek istiyoruz. Ürünlerimizi İstanbullular ile doğrudan buluşturmak, hem bizim üreticilerimizin hem de tüketicilerin mutluluğu, huzur ve refahının çok önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.