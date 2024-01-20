Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde başlayan kar yağışı kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 0’ın altında 1 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 4 santimetreye kadar ulaştı.

Olumsuz bir durum yaşanmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.