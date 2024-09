Vatandaşların uzun süredir tepkisini çeken kırmızı et fiyatları yılın son çeyreğinde yeniden gündem oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye’de uzun zamandır cep yakan kırmızı et fiyatları, yılın son çeyreğinde gelen zamlarla birlikte ulaşılamaz hale geldi. Düşük gelirli aileler ise yıllardır kırmızı et tüketemiyor.

Konu ile ilgili Herkes Duysun’a konuşan Kasap Mustafa Özçiftçi, hayvan üretiminde maliyetlerin oldukça yükseldiğini ifade ederek, “Son yıllarda yem fiyatlarına yüksek oranda zam geldi. Özellikle düşük bütçelerle hayvan üretimi yapmaya çalışanlar çok zor durumda kaldı. Tabii bu vatandaşın sofrasına da maalesef yansıdı. Gönül ister ki asırlarca et tüketerek beslenen insanlar kırmızı ete çok daha uygun fiyatlarla ulaşsınlar fakat hem tarım ve hayvancılık politikaları hem de enflasyon maalesef bizi bu noktaya getirdi. Fiyatlar önümüzdeki süreçte düşecek gibi görünmüyor ancak yılbaşına kadar yeni bir zam beklemiyoruz.” ifadelerini kullandı.