Kirpikler, gözlerimizi çevreleyen ve göz kapaklarının kenarında yer alan küçük, ince tüylerdir.

Kirpiklerin genellikle birer koruyucu işlevi vardır, ancak aynı zamanda estetik olarak da büyük bir öneme sahiptirler.

Kirpik diplerinde beyaz küçük noktaların oluşması, genellikle birkaç farklı sebepten kaynaklanabilir. Bu tür noktalar, bazen tamamen zararsız olabileceği gibi, bazen de bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

Ölü cilt hücrelerinin gözeneklerde birikmesi, kirpik diplerinde beyaz noktaların oluşmasına yol açabilir.

Göz kapağındaki yağ bezelerinin tıkanması, bakteriyel enfeksiyonlar veya gözün aşırı kuruması nedeniyle blefarit gelişebilir.

Yetersiz hijyen, makyajın uzun süre ciltte kalması, kirli ellerle gözlere dokunulması gibi faktörler folikülite yol açabilir.

Cilt hastalıkları da kirpik diplerinde beyaz noktalara neden olabilir. Özellikle akne veya seboreik dermatit gibi cilt rahatsızlıkları, göz çevresinde beyaz noktalar, sivilceler veya kabuklanmalar oluşturabilir.

Eğer kirpik diplerindeki beyaz noktalar uzun süre geçmiyorsa veya ağrı, kızarıklık gibi ek belirtiler varsa, bir göz doktoruna başvurmak önemlidir.