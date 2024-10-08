Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıktı.

Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya; Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Kütahya (TKDK) İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, teknik personel, kooperatif ve birlik başkanları, ziraat odası başkanları, köy muhtarları ve üreticiler katıldı. TKDK İl Koordinatörü Karaaslan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan programda, IPART teknik personeli ‘Süt, Kırmızı Et, Kanatlı Eti ve Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelerin Desteklenmesi’ ile ilgili bilgilendirme yaptı. Müdür Yoldaş İlimize hayırlı olması temennilerinde bulunarak, üreticilerin desteklemelerden maksimum derece faydalanmasını dile getirdi. Toplantı katılımcıların soru-cevap şeklinde son buldu.