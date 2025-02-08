Denizli Özel Egekent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurşen Avkan, kış aylarında geçmeyen öksürükle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda açıklamalarda bulundu. Geçmeyen öksürüğün altta yatan ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Nurşen Avkan, "Kış aylarında sıkça karşılaşılan öksürük, birçok insan için rahatsız edici bir durum haline gelebilir. Özellikle soğuk havalarda ortaya çıkan öksürük, çoğu zaman üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkilendirilse de astım, pnömoni, bronşit veya alerjik reaksiyonlar gibi kronik rahatsızlıkların da habercisi olabilir. Bu nedenle, öksürüğün bir haftadan fazla sürmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektir" dedi.

Kış aylarında hava kirliliği ve kapalı alanlarda geçirilen zamanın artmasının öksürüğü tetikleyen faktörler arasında yer aldığına işaret eden Uzm. Dr. Nurşen Avkan, "Özellikle astım hastaları ve alerjik bireylerin, soğuk hava ve kuru ortamlar karşısında daha hassas olabiliyor. Bu kişilerin dikkatli olmaları ve gerektiğinde önleyici tedbirler almaları gerekiyor. Ayrıca, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek bağışıklık sistemini güçlendirecektir" şeklinde konuştu.

Hastalara öksürüğün devam etmesi halinde bir doktora danışmalarını öneren Uzm. Dr. Nurşen Avkan, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kendi başınıza tedavi yöntemleri denemek yerine, uzman görüşü almak her zaman daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Geçmeyen öksürüğün nedeninin kesin olarak belirlenmesi için gerekli tetkiklerin yapılması önem taşıyor. Erken teşhis ve tedavi, birçok hastalığın seyrini olumlu önde etkileyebiliyor"