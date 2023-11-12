Kısır Yapmak İçin Gerekli olan Malzemeler:

3 orta boy s.b ince bulgur

Bulguru ıslatmak için 3 orta boy s.b kaynar su

1 ç.k acı biber salçası

1 ç.k domates salçası

2 büyük incecik doğranmış soğan

4 diş dövülmüş veya rendelenmiş sarımsak

1 demet ince kıyılmış maydanoz

1,5 s.b zeytinyağı(yağlı olursa kuru olmaz, lezzeti artar)

1 ç.k nar ekşisi veya sumak

2 tane limonun suyu

1,5 t.k tuz (arzuya göre azaltılabilir)

1 ç.k acı pul biber, 1 ç.k kuru nane, 1 t.k kuru kekik, 1 ç.k isot(Urfa yöresine ait kurutulmuş toz biber)

﻿Kısır'ın Yapılışı:

Öncelik bulgurlar geniş ve çukur bir tepsiye konulduktan sonra 3 su bardağı kaynar su ile ıslatılır. Daha sonra bulgurlar yumuşasın diye tepsinin üzerine bir kapak kapatılır.

Tavanın içine yağ koyulur. Soğan, sarımsak, salça, maydanoz, tuz ve tüm baharatlar içine koyulup kavrulur. Ocağı kapatınca içine nar ekşisi ve limon suyu koyulur.

Yumuşayan bulgurları el ile iyice yoğurulur daha sonra bulgurlar yeterince yumuşadıktan sonra tüm malzemeleri bulgura ilave ederek tekrar el ile iyice yoğurulur.