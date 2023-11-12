Saat 14:00'te Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Doğukan Yıldırım yönetirken Mehmet Kirişçioğlu ve Muhammet Munir Dadı yardımcı hakem oalrak görev yaptı. Kırklarelispor - Bursaspor maçının dördüncü hakemi Melih Aldemir oldu.

KADROLAR

Tuna Tarım Kırklarelispor : Umut Kaya, Necmican Cebeci, Erdinç Pekgöz, Erkam Kömür, Sırat Yeşilördek, Serkan Sözmen, Semih Üstün, Hüseyin Eray Karataş, Furkan Fehmi Güneş, Hüseyin Altuğ Taş, Ömer Faruk Ermeç

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Eren Tunalı, Furkan Emre Ünver, Yiğit Fidan, Ozan İsmail Koç, Yusuf Sertkaya, Barış Dalkıran, Eren Güler, Emre Tepegöz, Çağatay Yılmaz, Berat Altındiş

CANLI YAYIN VERİLMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fil Box'tan 35 milyon TL teminat istemesi ve şirketin de bu teminatı verememesi nedeniyle anlaşmaya varılamadı. Bursaspor Kulübü de bu gelişmeler nedeniyle maç yayını için bir hamle yapamayınca yayın işi ortada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

39. dakikada Kırklarelispor'da Ömer Faruk Ermeç, 41. dakikada Bursaspor'da da Ozan İsmail Koç sarı kart gördü.

Saat 14.00'te hakem Doğukan Yıldırım'ın düdüğü ile başlayan maçın ilk yarısı golsüz eşitle sona erdi.

Ev sahibi ikinci yarıya tek oyuncu değişikliği ile başladı. Erdinç Pekgöz'ün yerine oyuna Okan Derici dahil oldu.

Bursaspor'da da Eren Güler'in yerine Mustafa Genç ve Ozan İsmail Koç'un yerinede Abdullah Tazgel ikinci yarının başında oyuna girdi.

Ev sahibi Kırklarelispor maçın 55. dakikasında Furkan Fehmi Güneş'in attığı gol ile 1-0 öen geçti.

Bursaspor'da 60. dakikada Barış Dalkıran2ın yerine oyuna Ömer Turan Görgüç girdi.

64. dakikada Yeşil-Beyazlı ekipte Yusuf Sertkaya sarı kart gördü. 65'te Emre Tepegöz'ün yerine Bursaspor'da oyna Melih Sağlam girdi.

82. dakikada konuk ekip Ömer Faruk Emeç'in golü ile 2-0 öne geçti.

Kırklarelispor 90. dakikada Ömer Faruk Ermeç'in golü ile farkı üçe çıkardı. 3-0