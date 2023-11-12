İnsan sağlığını oldukça etkileyen bir davranıştır. Birçok hastalık yetersiz temizlikten kaynaklanmaktadır. Temizlik hem kişisel bakımlarımızı, sağlığımızı ve uygarlık düzeyimizi ifade etmektedir. “Temizlik imandadır“ hadisi ile temizliğin önemini belirten din de İslam dinidir. Temizlik kişilerin kendisini güvende hissetmesi, mutlu olması sağlamaktadır.
- El ve tırnak temizliği; Vücudumuzda çevremizde en çok temas eden yer ellerimizdir. Bu sebepten dolayı ellerimizde çok fazla mikrop olup, ağımıza, gözümüze ve yediğimiz besinlerle vücudumuza bulaşabilir. Bu yüzden ellerimizi sık sık sabunlu bol suyla yıkamalıyız. Ellerimizle beraber tırnaklarımız da kolaylıkla kirlenir ve uzadıkça mikroplar içine dolar. Tırnaklarımız da uzadıkça kesilmeli ve bakımı yapılmalıdır.
- Yüz, Boyun ve Koltuk altı temizliği; Her sabah uyandığımızda yüzümüzü ve boynumuzu sabunla yıkamalıyız. Yüzümüzü yıkarken kulaklarımızı ve burnumuzu da yıkamalıyız. Ayrıca burnumuzu bol suyla sümkürerek yıkamalıyız. Kulağımızı pamuklu çubukla çok ileri itmeden temizlememiz gerekmektedir. Koltuk altımızda çok kirlenen bir bölge olduğu için ve koku oluşmaması için sabunla yıkayıp kurulamalıyız. Koku oluşmaması için koltuk altımızdaki kılların düzenli bakımı yapılmalıdır. Deodorant tek başına bir temizlik sağlayamaz.
- Saç Temizliği; Saçlarımızın düzenli kesimi ve saçın temizliği önemlidir. Saçlarımız hafta 2 kez düzenli bir şekilde temizlenmeli, saç bakımını kendi özel e eşyalarımızla yapmalıyız. Başkalarının fırçası, tarağı veya havlusu kullanılmamalıdır
- Ayak temizliği; Ayakkabının içersinde terleyen havasız kalan ayakların her gün sabunla yıkanması gerekir. Ayaklarımızı kurulamadığımızda bakteri ve mantar üreyerek kötü kokuların oluşmasına sebep olur.
- Genital bölge temizli: (üreme organı temizliği; Genital bölge temizliği daha özen gösterilmelidir. Bayanlarda regli dönemlerinde kötü kokuların olmaması için sabunla yıkanmalıdır veya duş alınmalıdır. Genital bölgedeki kılların bakımı yapılmalıdır.
- Tuvalet alışkanlığı temizliği; Tuvalet ihtiyacımızın günlük olarak sağlanması sindirim sistemimizin doğru çalıştığını gösterir.Tuvalete çıktıktan sonra makat çevresi önden arkaya doğru temizlenmelidir.İlk olarak tuvalet kağıdı ile bakımı yapılır sonra bol suyla yıkanmalıdır.Bulaşıcı bir hastalığı önlemek için tuvaletten çıkmadan bol su dökülmeli gerekli durumlarda fırça ile yıkanmalı.çıktıktan sonra ellerimizi musluk,kapı kollarına ellememeliyiz,insanların mikrop kapmaması için önemlidir.Ellerimizi bol su ve sabunla yıkayıp durulamalıyız.
- Banyo yapmak; Vücudumuzun genel sağlığı ve bakımı için önemli olan banyo vücut derimizin temizliği ve kan dolaşımını sağlar. Deri üzerinde biriken kirlerin atılması için vücudumuzun sabunla lifle ovularak kirlerin atılması önemlidir. Banyo yapmak deri gözeneklerimizi açmamızı sağlar derimizin nefes alması için önemlidir.