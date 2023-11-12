Kişisel Temizliğin Önemi

İnsan sağlığını oldukça etkileyen bir davranıştır. Birçok hastalık yetersiz temizlikten kaynaklanmaktadır. Temizlik hem kişisel bakımlarımızı, sağlığımızı ve uygarlık düzeyimizi ifade etmektedir. “Temizlik imandadır“ hadisi ile temizliğin önemini belirten din de İslam dinidir. Temizlik kişilerin kendisini güvende hissetmesi, mutlu olması sağlamaktadır.