Kocaeli’nin Gebze ilçesinde teras katında konserve yapan kadınların yaktığı şömine ateşi çatıya sıçradı. Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Köşklü Çeşme Mahallesi 505 Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadınlar kışlık konserve hazırlarken, şöminede yaktıkları ateş çatıya sıçradı. Komşular durumu fark ederek yangını söndürdü, 2 kadın ise dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen kadınlara oksijen verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.