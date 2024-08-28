Bursa’da tartıştığı kız arkadaşının yüzünü sıkmasına öfkelenen genç, kız arkadaşına herkesin gözü önünde arka arkaya yumruk attıktan sonra kaçmaya başladı. O anlar kameraya yansırken, bir vatandaş ise o anları spiker gibi yorumladı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kız arkadaşıyla sözlü tartışma yaşayan genç, kız arkadaşının yüzünü sıkmasına öfkelendi. Kız arkadaşının yüzüne arka arkaya yumruk atan kişi çevredekilerin olaya dahil olmasıyla hızla uzaklaşmaya başladı. Kendisini uyaran bir vatandaşın olaya müdahale etmesiyle olay yerinden kaçan genç, tepki üzerine olay yerinden kaçtı. O anlar anbean kameraya yansırken, kavgayı izleyen başka bir vatandaş ise gördükleri karşısında spikerlik yaptı.