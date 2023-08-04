Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Fatma Hallaç, sıcak havalarda vücuttaki su kaybına karşı uyarılarda bulundu. Hallaç, yaz mevsiminde terleme nedeniyle sıvı ve mineral kaybının arttığını belirterek, sıvı kaybının önlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Hallaç, vücudun günlük sıvı ihtiyacının mevsim ve yaşam şartlarına göre değiştiğini açıkladı. Normal şartlarda vücuttan ter, solunum, sindirim ve idrar yolu ile iki buçuk litre kadar sıvı atıldığını belirten diyetisyen, sağlıklı bir yetişkinin günde en az iki buçuk litre su tüketmesi gerektiğini hatırlattı.

Su tercih edilmesi gereken en iyi içeceğin başında geldiğini belirten Hallaç, ardından ayran ve maden suyunun tercih edilebileceğini ifade etti. Ayranın sıvı ve mineral kaybını önlemeye yardımcı olduğunu ve bağırsak sağlığını olumlu yönde etkilediğini söyledi. Özellikle tuzlu ayranın tercih edilebileceğini ekledi. Maden sularının fazla miktarda mineral içerdiğini ve vücuttaki mineral kaybını önlediğini belirten diyetisyen, özellikle sodyum oranı yüksek maden sularının yaz aylarında tercih edilebileceğini ifade etti.

Kafein içeriği yüksek içeceklerin, çay, kahve ve soğuk meşrubatların, aslında vücuttaki sıvı kaybını arttırdığına dikkat çeken Hallaç, her 1 fincan çay veya kahve için ekstra 1 su bardağı su tüketilmesini önerdi.

Özellikle yaz aylarında yapılan egzersizlerde su kaybına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan diyetisyen, egzersiz öncesi ve sırasında düzenli olarak su tüketmenin önemine değindi. Egzersiz sırasında oluşan susuzluğun kasları oksijensiz bıraktığını ve yorgunluğa neden olduğunu belirten Hallaç, egzersiz sırasında 15 dakika aralıklarla yarım bardak su içmenin faydalı olduğunu söyledi.

Sağlıklı bireylerin yaz mevsiminde vitamin ve mineral içeriği yüksek taze meyve ve sebze sularını tercih edebileceğini ifade eden Hallaç, potasyum, kalsiyum, fosfor mineralleri ve C vitamini bakımından zengin olan bu içeceklerin artan mineral kaybını önlemeye yardımcı olduğunu belirtti. Ev yapımı limonataların da serinletici bir alternatif olduğunu ekledi.

Son olarak, artan su ihtiyacının sadece içeceklerle değil, sıvı içeriği yüksek besinlerle de karşılanabileceğini belirten diyetisyen, salatalık, kavun, karpuz, domates ve marul gibi yeşil yapraklı sebzeleri ve kabakları tüketmenin su ihtiyacını gidermede güzel bir alternatif olduğunu söyledi.